Acqua alta a Venezia, Conte: «Ok stato emergenza, stanziati 20 milioni»

«Deliberato in Cdm lo stato di emergenza per Venezia. Stanziati 20 mln, i primi fondi per gli interventi più urgenti, a sostegno della città e della popolazione. Al lavoro per il piano per gli indennizzi a privati e commercianti e per rifinanziare la legge speciale per Venezia». Così il premier Giuseppe Conte su Twitter.



Ultimo aggiornamento: 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA