Acqua alta a Venezia, stasera previsti 120 cm: «Allagamento del 28%»

La segnalazione arriva dal Centro di previsione Maree. A Venezia è prevista una marea di 120 centimetri alle 23.30 di oggi. Il Centro parla di «una marea molto sostenuta e venti forti». Il resto del Veneto è segnato da un tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, salvo temporanee parziali schiarite in pianura. Previste nevicate in giornata sulle zone montane a 1500/1800 metri sulle Prealpi e 1300/1500 metri e localmente a quote inferiori sulle Dolomiti. Una spruzzata di neve ha anche interessato Cortina d'Ampezzo dove il manto è arrivato a 2 centimetri che si sta sciogliendo per una leggera pioggia.

Secondo i parametri utilizzati in questi casi, la marea di 120 centimetri equivale a un codice arancio. Un picco che comporta l'allagamento del 28% della città. A spiegare cosa ha contribuito alla creazione del fenomeno è la Protezione civile regionale: «una vasta circolazione ciclonica, con centro sulle isole britanniche, si estende verso il Mediterraneo centro occidentale e determina dapprima un intenso flusso di correnti meridionali, umide e a tratti instabili, e nella seconda parte di giovedì il transito di un sistema frontale: soprattutto in quel giorno sul Veneto avremo una fase di tempo perturbato» con venti «tesi o a tratti forti (nelle ore centrali/pomeridiane) da sud-est sulla costa e pianura limitrofa, in attenuazione dalla sera/notte; possibili forti raffiche anche in occasione di temporali».

Ultimo aggiornamento: 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA