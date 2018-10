Acqua alta a Venezia: un metro. Domenica si replica: attesi 115 cm

Prima acqua alta della stagione a Venezia, dove intorno alle ore 12.30, oggi 27 ottobre, si è sfiorato il metro, con l'allagamento del 5% circa della città. Disagi limitati in piazza San Marco, dove si sono formate tre grandi pozzanghere ai lati, intorno alla Basilica e sotto le Procuratie Vecchie, i cui negozi sono rimasti chiusi a titolo precauzionale.

Secondo le previsioni del Centro Maree, nella mattina di domenica 28, si replica: previsto un picco di 115 centimetri, con marea sopra quota 110 dalle 10 alle 13 e il 12% della città allagata.

VENDITORI ABUSIVI DI STIVALI SCATENATI

Moltissimi i venditori abusivi di stivali che sono stati segnalati in centro città, proprio nei dintorni di San Marco. E oggi gli affari d'oro sono garantiti: nel video di un cittadino veneziano esasperato si vede benissimo la maggior parte dei turisti con ai piedi gli stivali usa e getta per fronteggiare la marea. Ma non solo, i venditori abusivi passano, esauriscono il carico di stivali e vanno a rifornirsi, senza che nessuno intervenga o li controlli.

Secondo il Centro previsioni maree del Comune la marea resterà sostenuta (codice giallo) per la giornata di oggi, ma da domani dovrebbe evolvere a molto sostenuta (codice arancio), con l'intensificazione dei venti di Scirocco. L'ultimo Bollettino della Marea prevede un picco di 135 centimetri intorno alle ore 2.50 di martedì, ma già nelle giornate di domani e lunedì sono previste massime di 115 e 125 centimetri.

