Sorelle sfregiate con l'acido a Napoli, la zia: «Sono stata io». L'aggressione dopo mesi di offese sui social

Sorelle sfregiate con l'acido, l'aggressione sarebbe stata la risposta premeditata ad un video pieno di offese su TikTok. L'agguato, avvenuto all'una di lunedì scorso a Napoli, nel rione sanità, è un giallo dai contorni forse meno sfumati ma altrettanto inquietanti. La zia, secondo quanto raccolto dagli inquirenti, avrebbe nutrito profondo rancore nei confronti delle due nipoti quasi sue coetanee. Si sarebbe trattato di un vero e proprio raid in un contesto familiare definito degradato, promiscuo e con livori mai sopiti. Un blitz premeditato, con tanto di pedinamento, scattato dopo che gli aggressori, in sella a tre scooter, avevano accerchiato le vittime in sella ad un motociclo. Il liquido usato potrebbe essere quello utilizzato comunemente per sturare i lavandini.

Subito dopo l'agguato la zia si è resa immediatamente irreperibile. Gli inquirenti sarebbero riusciti a ricavare immagini eloquenti dell'accaduto e ad accertare che alla base del grave gesto ci sarebbero recondite vicende affettive che non vedono direttamente collegate le tre giovani. La zia delle vittime ha 22 anni. Le nipoti, F.S. e E.S., hanno rispettivamente 17 e 23 anni, con quest'ultima che è anche madre di una bambina di pochi anni. Sembra che l'obiettivo fosse la 17enne, che doveva essere punita per le sue esternazioni sui social. È lei quella che ha riportato lesioni più gravi, soprattutto sul viso e sulle gambe. La più grande ha riportato ustioni più lievi ma che hanno interessato anche il viso. Le due sorelle, subito dopo essere state colpite, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove sono state visitate anche con la consulenza di un chirurgo plastico. Al termine della visita sono state dimesse in quanto non è stato ritenuto necessario il ricovero.

La donna in carcere a Pozzuoli

La zia si è recata martedì in Questura, accompagnata dal suo legale: ha rilasciato dichiarazioni spontanee che, al momento, non trovano riscontro con il quadro probatorio acquisito. Nel tardo pomeriggio è stata poi sottoposta a fermo, provvedimento in cui si ipotizza il reato di «deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», contestato in concorso. Ora si trova nel carcere femminile di Pozzuoli, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip di Napoli. Agli agenti ha detto che la bottiglia con il liquido era in possesso delle vittime. Gli investigatori della Squadra Mobile stanno cercando di delineare gli ultimi dettagli ancora oscuri dell'accaduto, sotto il coordinamento della sezione «fasce deboli» della Procura di Napoli.

Il precedente di tre settimane fa

Mancano però ancora diversi tasselli. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per dare un nome anche agli altri assalitori e starebbero valutando la posizione di una seconda donna. In totale sarebbero coinvolti tre donne e tre uomini, questi ultimi alla guida di tre scooter dai quali una delle ragazze avrebbe lanciato la bottiglia di acido. Ancora da chiarire inoltre l'eventuale coinvolgimento delle autrici del raid di venerdì sera, in un ulteriore atto intimidatorio, nei confronti delle due ragazze avvenuto tre settimane fa quando la loro auto, una Smart di proprietà del padre, è stata distrutta da un incendio di natura dolosa.