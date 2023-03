Foggia, accumulatore seriale trovato morto in casa sotto una catasta di oggetti: così viveva Raffaele Lioce a 80 anni

E' stato trovato morto nella sua camera da letto sotto un cumulo di vestiti, oggetti, cartoni e libri. Raffaele Lioce, 80 anni, era un accumulatore seriale. La sua abitazione di via Mazzini, a Foggia, invasa da cattivi odori e topi, era stata segnalato dai condomini alle autorità. La scomparsa dell'anziano era stata denunciata, a dicembre scorso, da alcuni vicini preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Del caso se ne era occupata la trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" dopo che alcuni avevano denunciato anche le condizioni igienico sanitarie in cui versava l'appartamento dove l'uomo abitava.

Dalla scomparsa dell'anziano la porta era stata lasciata aperta e alcuni avevano anche segnalato la presenza di topi che entravano in quell'abitazione. L'uomo raccoglieva ogni cosa e la portava nella sua abitazione, diventata una discarica. Il corpo dell'uomo è stato trovato da alcune persone incaricate di ripulire l'appartamento: il cadavere era nella stanza da letto completamente coperto da tantissimi indumenti e altro materiale di ogni genere.

Enzo Tortora, la figlia Gaia: «La stampa fu responsabile del calvario di mio padre. Piero Angela mi fu sempre accanto»