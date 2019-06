Carceri sovraffollate, la Difesa cede alla Giustizia gli immobili non utilizzati. Giovedì la firma dell'accordo

I ministri della Difesa Elisabetta Trenta e della Giustizia Alfonso Bonafede firmeranno giovedì a Napoli un protocollo d'intesa per la cessione di immobili dal ministero della Difesa a quello della Giustizia. Il protocollo è stato concertato per individuare aree militari inutilizzate dalla Difesa, ove possano essere realizzati nuovi istituti penitenziari, così da migliorare la situazione di sovraffollamento delle carceri italiane e consentire l'attuazione del piano di riequilibrio territoriale del sistema penitenziario nazionale. La firma del protocollo avverrà alle ore 15 a Palazzo Salerno. La firma era già stata programmata per il 20 maggio ma fu rinviata per impegni istituzionali urgenti dei ministri. © RIPRODUZIONE RISERVATA