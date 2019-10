Giallo a Milano. Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato all'addome nella notte in via Ciriè, nella zona Nord di Milano. Il ragazzo è stato soccorso intorno alle 2.30 in strada e trasportato al vicino ospedale Niguarda dove è stato operato d'urgenza, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Su quanto successo sta indagando la polizia.

LEGGI ANCHE --> Roma, litigano per l'affitto: proprietario accoltella inquilino al petto. Arrestato 72enne



© RIPRODUZIONE RISERVATA