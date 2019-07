Accoltellato fuori da un bar in pieno centro: chiazze di sangue anche sui tavolini

Chiazze di sangue sparse sul selciato e anche tra i tavolini esterni del bar, immagini che fanno male e che hanno lasciato senza parole chi senza sapere niente è passato lì per poi inevitabilmente chiedere informazioni e delucidazioni sull'accaduto. Accoltellamento a piazza Mazzini, nel cuore di Falconara, in provincia di Ancona, proprio nella zona dove in questi giorni è in corso la fiera del fumetto che ha richiamato curiosi anche da fuori città.

I fatti si sono verificati all'ingresso del Sole bar attorno alle 20,30 con un uomo di nazionalità italiana che dopo essere stato colpito da un fendente alla schiena è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono gravi.

Prima che sul posto arrivassero i carabinieri della Tenenza di Falconara e con loro anche gli agenti della polizia locale, l'accoltellatore ha provato a dileguarsi ma è stato prima e identificato e quindi preso per essere portato in caserma per decidere sull'arresto. La rissa si sarebbe accesa per futili motivi con i due protagonisti, un italiano e un rumeno sui 40 anni che erano entrambi ubriachi.

