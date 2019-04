Tragedia questa sera a Caltignana, in provincia di Novara. Ha ucciso la moglie e, con lo stesso coltello, ha tentato di uccidersi. La vittima ha 87 anni ed è stata trovata morta in casa, dove il 118 ha soccorso il marito di un anno più anziano. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Novara con ferite gravi, ma non mortali. Indagano i carabinieri.LEGGI ANCHE: Uccide la moglie a bastonate e si impicca: lei era malata e lui non riusciva più ad accudirla