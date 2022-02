Accoltella l'ex moglie nell'ennesima aggressione: il pm aveva chiesto il carcere per stalking ma il giudice (donna) aveva detto di no

Ha accoltellato l'ex moglie, ferendola gravemente, e poi il nuovo compagno di lei, e così il 53enne albanese oggi è stato arrestato: era accusato di stalking alla donna, che perseguitava, da ottobre 2020, con minacce di morte, pedinamenti, episodi aggressivi, ma non era stato arrestato nonostante la richiesta di custodia cautelare in carcere effettuata dal pm di Rimini.

Quel no alla custodia cautelare in carcere

Ma andiamo con ordine. Segnalando la gravità delle condotte e il rischio di reiterazione la Procura di Rimini, con il pm Davide Ercolani, aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Ma il Gip Benedetta Vitolo, a novembre 2021, aveva disposto la misura del divieto di avvicinamento a lei, ai luoghi da lei frequentati e il divieto di comunicare, ritenendo che il rischio di recidiva fosse così fronteggiabile. Oggi l'ennesimo episodio, con quell'aggressione finita nel sangue che ha aperto le porte del carcere al 53enne albanese.