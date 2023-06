Accademia Lincei: premi Feltrinelli a Kiefer, Penone, Zerocalcare, Vacchi e Pizzi

Wolf Dieter Heilmeyer per l'archeologia, Anselm Kiefer per la pittura, Özlem Türeci e Ugur Sahin per la medicina, Reinhard Zimmermann per le scienze giuridiche, Ioannis (John) Iliopoulos per la fisica: sono questi i vincitori dei Premi Internazionali «Antonio Feltrinelli» dotati ciascuno di un assegno di 100.000 euro. I vincitori dei premi destinati a cittadini italiani sono andati: per la scultura a Giuseppe Penone, per il graphic novel a Michele Rech (Zerocalcare), per la composizione musicale a Fabio Vacchi, per la regia a Pier Luigi Pizzi. I premi sono stati consegnati oggi, all' Accademia dei Lincei, in occasione della Cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico 2022-2023 della più prestigiosa istituzione scientifica europea, oggi nella sede di Via della Lungara, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

I Premi «Antonio Feltrinelli Giovani», riservati a cittadini italiani, che non abbiano superato il 40° anno di età alla data del 31 ottobre 2022, sono stati destinati: per la bioingegneria a Calogero Maria Oddo, per la chimica ambientale a Raffaele Cucciniello, per l'epidemiologia a Michele Carugno. È stato inoltre assegnato il premio per un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario all'Associazione Francesco Realmonte onlus, dedicata alla memoria del professore Francesco Realmonte, docente di diritto civile presso l'Università Cattolica, che si adopera da anni a livello nazionale ed internazionale per promuovere il rispetto dei diritti e della dignità delle persone, in particolare il diritto all'educazione e alla formazione professionale di giovani che vivono in condizione di vulnerabilità a causa di guerre e migrazioni forzate favorendone l'integrazione sociale e il benessere.

Nel corso del tempo con i Premi Feltrinelli dei Lincei sono state premiate personalità del calibro di Thomas Mann, Filippo De Pisis, Mies van der Rohe, Igor Strawinsky, Federico Chabod, Gianfranco Contini, Leo Spitzer, Vasco Pratolini, Wystan Hugh Auden, Aldo Palazzeschi, Georges Braque, Ildebrando Pizzetti, Mario Praz, Arnaldo Momigliano, Carlo Emilio Gadda, Camillo Sbarbaro, Mino Maccari, Luchino Visconti, Henry Moore, Giacomo Debenedetti, John Dos Passos, Francesco Arcangeli, Pier Luigi Nervi, Eugenio Garin, Italo Calvino, Vittorio Sereni, Eduardo De Filippo, Alberto Burri, Umberto Mastroianni, Giovanni Macchia, Joan Miró, Cesare Brand, Franco Venturi, Roman Jakobson, Anna Banti, Romano Bilenchi, Giorgio Caproni, Günter Grass, Massimo Mila, Primo Levi, Thomas Bernhard, Roberto Gabetti e Aimaro Oreglia d'Isola, Bruno Munari, Luciano Berio, Laurence Olivier, Giorgio Bassani, Attilio Bertolucci, Cesare Segre, Emilio Vedova, Hans-Georg Gadamer, Michelangelo Antonioni.

Il presidente dell'Accademia dei Lincei Roberto Antonelli nel suo discorso rivolge "un ringraziamento sentito al Presidente della Repubblica per l’attenzione riservataci e per la Sua presenza oggi, alla seduta di chiusura dell'anno accademico, particolarmente significativa poiché d'ora in poi coinciderà anche con la consegna dei Premi Lincei e dei Premi Antonio Feltrinelli, fra i più rilevanti a livello internazionale per valore, articolazione ed eccellenza dei premiati".