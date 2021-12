Accademia "L'Arte nel cuore", la scuola che aiuta i ragazzi disabili e normo-dotati a realizzare i sogni

L'Accademia "L'Arte nel Cuore" lavora ogni giorno per aiutare i ragazzi disabili e normo-dotati a realizzare i propri sogni. "Dove c'è talento, non esistono barriere" recita lo slogan dell'Accademia, unica nel suo genere in Italia e in Europa. «Mi auguro che in tanti possano vedere il video che i nostri ragazzi hanno voluto realizzare a pochi giorni dal Natale - ha detto la presidente della onlus Daniela Alleruzzo -. Ci auguriamo sopra ogni cosa che sia un momento di gioia per loro, per le loro famiglie e per noi tutti, nell'auspicio che sia un Natale sereno all'insegna dell'amore, della pace e della fratellanza. Perchè questi ragazzi, anche nelle difficoltà, sono un veicolo di amore e di speranza».

APPROFONDIMENTI NAPOLI Prof lascia eredità al bimbo disabile CRONACA Disabili torturati a Palermo UMBRIA PAY Disabili maltrattati OBBLIGO Green pass, le multe per poliziotti, carabinieri, prof e medici...

L'Accademia segue l'impostazione delle scuole di spettacolo e offre una struttura senza barriere, pensata e progettata per l'insegnamento a persone con e senza disabilità. La squadra è composta da insegnanti altamente qualificati in una serie di discipline, che comprendono anche la dizione, il training vocale, il movimento classico creativo, la scrittura, la sceneggiatura, insomma l'arte in tutte le sue sfaccettature.