Abruzzo, orsa Amarena ed i suoi cuccioli in un borgo qualche giorno fa

Venerdì 1 Settembre 2023, 08:44

Ieri sera, intorno alle 23, l'Orsa Amarena è stata ferita a morte da un colpo di arma da fuoco sparato nei pressi della periferia di San Benedetto dei Marsi, al di fuori dei confini del Parco e dell'Area Contigua. Sul posto è giunto anche il veterinario del Parco, insieme alla squadra di pronto intervento, ma purtroppo le ferite erano così gravi che hanno potuto solo constatare la morte dell'orso. La notizia è stata annunciata sul profilo Facebook del Parco Nazionale d'Abruzzo. L'individuazione dell'autore del gesto è avvenuta grazie all'azione delle Guardie del Parco che hanno poi chiamato i Carabinieri della stazione locale per procedere con le indagini. Gli approfondimenti per comprendere la dinamica dell'accaduto sono in corso e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Nel frattempo, il personale del Parco è attivamente impegnato nella ricerca dei due cuccioli dell'orsa al fine di valutare le misure da adottare.