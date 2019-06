​Abortì per i troppi maltrattamenti, l'ex marito finisce in carcere 11 anni dopo la violenza

La ex moglie abortì per i troppi maltrattamenti, e a distanza di 11 anni dalle violenze commesse nei confronti dell'ex moglie e dei figli è finito in carcere per scontare la pena definitiva di 3 anni e 7 mesi di reclusione. Gli uomini della Squadra Mobile di Rovigo - al termine di una rapida indagine - hanno individuato l'abitazione ad Adria e hanno stretto le manette ai polsi da Maurizio G., 47 anni, siciliano, eseguendo l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia.

