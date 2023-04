«Non residenti lascino casa per controlli della polizia». L'avviso sui condomini delle città. Ma è una truffa. Allerta del Viminale

Una circolare intestata "ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" con la quale si invitano i "non residenti" a lasciare le abitazioni per dei controlli di polizia è apparsa sui portoni di diversi condomini in molte città. Ma è un truffa. Scoperta dalla Polizia che su Twitter ha pubblicato il falso documento invitando i cittadini a segnalare eventuali altri volantini e ad informare più persone possibili.

Segnalati in molte città FALSI volantini affissi sulle abitazioni e intestati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Invita a lasciare le case per finti controlli di polizia. È una truffa! Segnalate ed informate anziani. https://t.co/jMFAIB494K #17aprile pic.twitter.com/EIWPdCVH0l — Polizia di Stato (@poliziadistato) April 17, 2023

La truffa delle case

«Negli ultimi giorni sono state molte le segnalazioni giunte da tutta Italia alla Polizia circa un volantino, affisso sulle facciate di alcune abitazioni e condomini sul quale si intima ai cittadini di far rientro presso i luoghi di usale residenza. - si legge sul sito della Polizia - È evidentemente una truffa da non assecondare». Il documento «non è riconducibile ad alcuna autorità istituzionale» prosegue il Dipartimento, ed è un «probabile tentativo di alcuni malviventi di introdursi indisturbati nelle abitazioni». Chi si imbatte in simili volantini, è la richiesta della Polizia, «è pregato di recarsi all'ufficio di Polizia più vicino o alla stazione dei carabinieri per denunciare l'accaduto. È opportuno parlarne agli anziani presenti in famiglia o vicini di casa così da metterli in guardia ed aiutarli a difendersi da questi malfattori».