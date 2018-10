Doppio incidente in A4: code e traffico congesionato a Nordest

LEGGI ANCHE

Unha creato, l'asse autostradale dove la percentuale di traffico pesante cresce costantemente. Il flusso di mezzi, già molto intenso fin dalle prime ore del mattino, è stato notevolmente rallentato da unaccaduto alle 7.20Nessuna conseguenza per le persone., sempre senza feriti, si è verificato, in direzione nodo di Palmanova e anche in questo caso con pesanti ricadute sul traffico