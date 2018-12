Ancora un gravissimo incidente in A4 questa mattina dopo le tragedie di ieri: un furgone è finito contro camion e l'autista del furgone è morto sul colpo.



Lo schianto tra Venezia Est e Meolo,davanti area di sosta di Roncade in direzione Trieste, verso le 8,30.



L’autostrada non è stata chiusa, ma il traffico deviato su sole due corsie.



Sul posto i il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118 e il 115.







Ultimo aggiornamento: 10:55