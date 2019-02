Gratta e vince 5 milioni al bar: ha comprato un biglietto da 20 euro

Ultimo aggiornamento: 14:13

È capitato a un misterioso giocatore che ha speso 20 euro al bar. Il tagliando, della serie 'Maxi Miliardario'', è stato giocato giorni fa al Bar Sport di via Molino 1 a Bannia di Fiume Veneto. Ma l'anonimo (o anonima) e fortunato cliente non avrebbe comunicato ai titolari, Weiqin Wang e suo marito, la grossa vincita. Le vincite più basse possono essere incassate direttamente in ogni punto vendita, mentre per quelle superiori ai 10mila euro il possessore del tagliando deve reclamare la somma all'Ufficio premi Lotterie Nazionali di Roma oppure attraverso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo. E infatti, proprio ieri un rappresentante di Lottomatica, incaricato dall'azienda, ha dato a marito e moglie, entrambi di nazionalità cinese, la bella notizia. Anche se non ufficializzato da Lottomatica, sembrano non esserci dubbi sul fatto che il numero di serie del Gratta e vinci milionario corrisponda proprio con quello che distribuito e poi finito venduto al bar di Bannia, assicura la vincita.SOGNO REALIZZATOCinque milioni di euro non sono bruscolini, e proprio per questo, prima di dare l'ufficialità bisogna che si concludano le procedure di assegnazione. Il fortunato vincitore avrebbe acquistato un tagliando della serie'Maxi Miliardario ma non lo avrebbe grattato immediatamente. La notizia della mega vincita in Italia ci sono pochi altri casi analoghi è trapelata quasi per caso. Chi ha acquistato il biglietto vincente si sarebbe già rivolto a un istituto di credito per riscuotere la somma. Da qui l'avvio della procedura di analisi della validità del gratta e vinci e il conseguente interessamento di Lottomatica che distribuisce i tagliandi.I TITOLARI DEL LOCALE«Ci sembra tutto così surreale sorrideva ieri Weiqin Wang che sino a quando non vedrò il biglietto che abbiamo venduto ci resteranno dei dubbi. Stiamo parlando di una cifra stratosferica, che facciamo persino fatica a pronunciare. Qui si gioca parecchio ma mai prima d'ora erano state vinte cifre così importanti e nemmeno che si potessero avvicinare. Vede la barista indica l'ultimo biglietto fortunato appeso su una mensola dietro al bancone di recente qualcuno si è aggiudicato 10mila euro. Ma 5 milioni sono davvero tanti, troppi». Ora si attende soltanto l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. o al massimo tra qualche giorno. Tuttavia la notizia si è diffusa rapidamente in paese e, tra incredulità, stupore e ilarità, è già partita la caccia al nuovo Paperone. «Davvero non abbiamo idea di chi possa essere stato (sempre che la vincita venga confermata) ribadisce Wang anche perché il nostro, è un bar lungo una strada di passaggio ed è molto frequentato a tutte le ore del giorno. Sarebbe, almeno in questo momento, come trovare un ago in un pagliaio».PRECEDENTINel 2011 e nel 2013 si erano registrate vincite alte a Valvasone e a Cordenons. Ma si trattava di un solo milione di euro. Mica cinque.