2 giugno, folla ai Fori imperiali per la parata dei militari

Parata del 2 giugno in pieno svolgimento dopo l'arrivo del capo del Stato Sergio Mattarella all'Altare della Patria: sono in corso le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Accompagnato dal ministro della Difesa Elisabetta Trenta e dal capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, Mattarella deporrà una corona d'allora al Sacello del Milite ignoto. Sulla scalinata sono schierati i Corazzieri.

Presenti anche il premier Giuseppe Conte, i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi. Ai piedi del monumento sono schierati reparti interforze che hanno reso gli onori al presidente. Applausi al passaggio dei militari in parata.



Ultimo aggiornamento: 12:09

