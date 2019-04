​Venticinque aprile, striscione contro il sindaco che cancella la cerimonia: ​«Se il partigiano contraddirai, minacce riceverai»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel mirino. «Se il partigiano contraddirai, minacce riceverai». Sono le parole scritte su uno striscione comparso stamane davanti al Comune di Lentate sul Seveso, in Brianza , contro il sindaco, di Forza Italia, dopo la sua decisione di celebrare il 25 aprile con una cerimonia diversa da quelle canoniche.Una celebrazione senza discorsi di istituzioni o associazioni ma con la semplice deposizione di una corona in ricordo dei caduti, per «far riflettere sul significato di una festa che dovrebbe unire e non dividere», come ha dichiarato nei giorni scorsi Ferrari, che è sposata con il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo.La sua decisione ha scatenato critiche e pesanti minacce sui social tra cui «appenditi a testa in giù» e «sparati». «Non si può nemmeno far riflettere sul tema della liberazione o sui partigiani rossi», ha dichiarato Ferrari all'agenzia Ansa, «il messaggio è chiaro, non mi hanno detto che li ho insultati, ma che non devo contraddirli». Poi ha aggiunto «questo è il punto dove siamo arrivati».