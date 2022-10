1Caffè Onlus sostiene "Salvamamme con Te", il progetto di Salvabebè Salvamamme APS

Il tumore del seno colpisce 1 donna su 8. Secondo le stime AIRTUM-AIOM-Fondazione AIOM, ogni anno, in Italia, vengono diagnosticati circa 55.000 nuovi casi. È una malattia di enorme impatto sociale per l’elevato numero di casi. Sono stati identificati molti fattori di rischio per questo tumore, alcuni modificabili, come gli stili di vita, altri invece no, come l'età e i fattori genetici. In molti casi, però, si può prevenire o comunque diagnosticare in fasi molto precoci, riducendo la mortalità per questa malattia di oltre il 30%.

1 Caffè, la prima realtà digitale nata per sostenere le piccole associazioni no profit italiane attraverso la diffusione della cultura del gesto del dono, da sempre è attenta agli enti del terzo settore vicini alle donne che affrontano la dura lotta contro il cancro. Per questo motivo, per il secondo anno consecutivo, in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, attraverso la propria piattaforma di crowdfunding, 1 Caffè ha scelto di sostenere quattro progetti diversi di realtà schierate in prima linea nell’assistenza socio-sanitaria alle donne pre e post malattia.

Questa settimana, con una campagna di raccolta fondi attiva fino al 16 ottobre, 1 Caffè sostiene "Salvamamme con Te", un progetto di Salvabebè Salvamamme APS, un’associazione no profit nata nel 1994 per rispondere ai bisogni disperati di chi si trova in difficoltà, offrendo un aiuto concreto a numerose famiglie. In particolare, le donazioni raccolte attraverso la campagna fondi di 1 Caffè Onlus hanno l’obiettivo di fornire un concreto supporto a 50 donne malate di cancro che si trovano in serie difficoltà socioeconomiche, fornendo loro aiuti materiali, beni alimentari di base e tutto il necessario per alleggerire il complicato periodo che sono costrette ad affrontare.

Se presenti, l’aiuto si estenderà anche ai loro figli. Vivere l’esperienza oncologica porta con sé sensazioni di incredulità, impotenza, disperazione e richiede, al tempo stesso, grande forza d’animo per affrontare la vita quotidiana: il progetto “Salvamamme con Te” si pone l’obiettivo di creare intorno alla donna e alla sua famiglia uno spazio sicuro su cui poter fare affidamento che dona alla donna assistita un ambiente di fiducia, vicinanza e supporto.

“Il contributo economico è importante, ma da solo non basta. Ognuno di noi può essere portatore di un messaggio di sensibilizzazione”, dichiarano Beniamino Savio, Luca Argentero e Pietro Mazza Midana, membri del direttivo di 1 Caffè Onlus. “Facciamolo in maniera concreta e, per tutto il mese di ottobre, ogni volta che incontriamo un’amica ricordiamole che questo è il mese della prevenzione del tumore al seno: una diagnosi precoce è fondamentale e può salvare la vita”. È possibile donare 1 caffè (1 euro), 1 colazione (5 euro) o un importo a scelta direttamente dalla piattaforma di crowdfunding di 1 Caffè Onlus (https://www.1caffe.org/), dove sono specificati tutti i metodi di pagamento attraverso i quali effettuare la donazione: Satispay, Tinaba, Paypal e bonifico bancario.

1Caffè: un grande progetto culturale no profit

1 Caffè è la prima realtà sociale digitale nata per sostenere le piccole associazioni no profit italiane attraverso la diffusione della cultura del gesto del dono. Fondatori dell’iniziativa sono Luca Argentero e Beniamino Savio, che, insieme a un gruppo di amici torinesi, si sono ispirati alla tradizione partenopea del caffè sospeso, che invita a lasciare al bar un caffè pagato a chi è meno fortunato.

Dal 2011, attraverso la propria piattaforma di crowdfunding, ogni anno 1 Caffè aiuta 52 realtà solidali, una alla settimana, che promuovono progetti di assistenza in diverse cause sociali: socio-sanitaria, cooperazione internazionale ed economia solidale, contrasto alla povertà, all’emarginazione, al razzismo. La rete di piccole associazioni no profit in Italia è molto sviluppata e rappresenta la spina dorsale della solidarietà sul territorio.

Dà risposta a situazioni di disagio localizzate e ben definite, agendo direttamente senza intermediari. Accanto all’attività “ordinaria”, in collaborazione con aziende e altri enti no profit, 1 Caffè supporta diverse iniziative speciali, che rappresentano un’occasione unica per coinvolgere le persone attraverso campagne di raccolta fondi dedicate a temi specifici: l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, l’emergenza umanitaria in Ucraina, la lotta contro la violenza sulle donne, il cancro agli organi genitali femminili.

1 Caffè non è solo una realtà digitale: nel 2017, è nato Campo Base, un vero e proprio co-working di solidarietà, un luogo fisico dove la comunicazione avviene su due fronti: chi cerca e chi offre, chi ha qualcosa da dare - tempo e competenze - e chi ha bisogno di un aiuto per concretizzare il proprio progetto. Il primo Campo Base ha sede Torino, il secondo a Montichiari (Bs), ma l’obiettivo è di aprirne molti altri in tutta Italia.

