Zucchetti: la stato di salute dei dipendenti in un’app

Luca Rosetti – CEO di Beaconforce: “L’ingresso di Zucchetti in Beaconforce è una conferma del lavoro fatto fino ad oggi, della qualità della nostra soluzione, già scelta da clienti di ogni dimensione e in vari paesi del mondo, nonché della centralità della motivazione e del coinvolgimento delle persone per la sostenibilità nel tempo della performance delle organizzazioni. Siamo convinti che Zucchetti porterà a Beaconforce nuovi stimoli per migliorare e contribuirà in modo importante alla nostra crescita sul mercato, a livello domestico e internazionale. Le risorse apportate da Zucchetti, inoltre, saranno fondamentali per sviluppare ulteriormente le capacità predittive della nostra piattaforma che hanno consentito ai nostri clienti di ridurre il turnover indesiderato, gestire tempestivamente le criticità, avere un quadro chiaro della motivazione delle persone anche in contesti di lavoro remoto, individuare gli investimenti più efficaci per migliorare la motivazione delle persone e, di conseguenza, la loro produttività.”

Domenico Uggeri – vicepresidente Zucchetti: “Beaconforce è un’applicazione web e in tecnologia mobile first che si innesta facilmente nelle altre soluzioni Zucchetti per la gestione delle risorse umane, per le quali Zucchetti è da anni leader in Italia. La strategia Zucchetti prevede di fornire al cliente tutto ciò che gli occorre a livello tecnologico per quanto concerne l’amministrazione, la gestione e l’organizzazione delle risorse umane. Da una parte sviluppiamo direttamente nuove soluzioni, dall’altra acquisiamo sul mercato le migliori applicazioni che coprono ambiti più ‘verticali’. In Beaconforce abbiamo trovato sia dal punto di vista della soluzione che dell’esperienza delle persone un partner ideale per arricchire in modo veloce ed efficace la nostra offerta.”