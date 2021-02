© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROCCAGORGAA Roccagorga una zona rossa a gestione flessibile. Restrizioni e aperture saranno rimodulate sulla base del costante aggiornamento degli indici epidemiologici relativi al Covid 19 forniti dalla Asl, fortunatamente ieri è arrivata la notizia ufficiale dallo Spallanzani: non siamo in presenza di una variante del virus. Altro dato incoraggiante di ieri è che c'è stato un solo contagio in più rispetto al giorno precedente. Attualmente positivi sono 117 cittadini su una popolazione di circa 4.500 persone.VARCHI E POLEMICHEChiuse nel tardo pomeriggio di ieri, nel secondo giorno di zona rossa, via della Pace (all'altezza del civico 2116) e la strada provinciale Rocchegiana (al chilometro 13). Consentito il transito in uscita e in entrata dal paese, esclusivamente per motivi comprovati di lavoro, di salute e necessità, nei soli due varchi presidiati dalle forze dell'ordine, in direzione di Sezze e di Maenza. La relativa ordinanza del sindaco Nancy Piccaro, emessa nella tarda serata di lunedì al termine di un confronto con le forze dell'ordine nell'ambito del tavolo aperto dalla Prefettura, ha durata fino al prossimo primo marzo. L'annuncio trasmesso attraverso un video-messaggio della prima cittadina, lunedì sera, ha subito suscito ulteriori malumori tanto che ieri pomeriggio i consiglieri comunali Maurizio Fusco e Lubiana Restaini hanno scritto al prefetto di Latina e allo stesso sindaco di Roccagorga, per segnalare che con la chiusura di via della Pace viene meno il percorso più breve per raggiungere Latina, sede di pronto soccorso, qualora si dovesse verificare un'emergenza. I due consiglieri hanno sottolineato, in particolare, che un'ambulanza passando per Sezze impiegherebbe almeno 20 minuti in più. Ma dalla Prefettura hanno subito chiarito, su nostra richiesta, che la tutela della salute dei cittadini di Roccagorga e dei comuni limitrofi è prioritaria rispetto ad eventuali disagi scaturiti dall'istituzione della zona rossa e che le disposizioni saranno adeguate sulla base delle indicazioni fornite dalla Asl. E' atteso per oggi un ulteriore confronto al tavolo istituzionale.SCRENING DI MASSAA partire da sabato 20 febbraio saranno effettuati, su base volontaria, i tamponi per la ricerca del Coronavirus. La scuola ha spiegato ieri il sindaco Piccaro ha fornito alla Asl 475 nominativi corrispondenti agli studenti, al personale docente e Ata e agli assistenti informatici che operano nelle scuole di Roccagorga. A partire da sabato, previa prenotazione, tutte queste persone potranno sottoporsi al test molecolare. L'invito è di partecipare in massa allo screening che sarà poi esteso anche ai ragazzi di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Un invito alla massima adesione all'iniziativa è arrivato anche dalla dirigente scolastica Daniela Conte che ha chiesto collaborazione: Ovviamente ci sarò anch'io, quindi dobbiamo esserci proprio tutti, ha scritto in una lettera indirizzata a ragazzi e ragazze, bambine e bambini, genitori, tutori, affidatari, personale scolastico. I tamponi saranno effettuati in località Prunacci dove saranno allestite apposite strutture.I NEGOZILa stretta sulle attività commerciali disposta attraverso ordinanze sindacali più restrittive rispetto all'ordinanza regionale (chiuso tutto eccetto i negozi di generi alimentari e beni di prima necessità, farmacie, edicole, tabacchi e ferramenta, bar e ristoranti per il solo asporto e consegna a domicilio) durerà fino a domani, quando potrebbe essere rimodulata ha chiarito il sindaco sulla base dell'aggiornamento degli indici epidemiologici.Rita Cammarone