Inchiesta "Mondo di mezzo", Zingaretti e Leodori verso l'archiviazione

La Procura di Roma ha chiuso nei confronti di 18 persone l'inchiesta sulla falsa testimonianza resa al processo di primo grado al Mondo di Mezzo. Tra i nomi dei soggetti che rischiano di finire sotto processo non figurano

il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e Daniele Leodori, presidente del Consiglio regionale, per i quali sarà chiesta l'archiviazione al gip. Rischiano il processo l'ex viceministro degli Interni, Filippo Bubbico, l'ex braccio destro del sindaco di Roma, Gianni Alemanno, Antonio Lucarelli e Micaela Campana, deputata e responsabile nazionale del Pd per il welfare.

Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21



