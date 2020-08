Il 10 settembre alle ore 10 a Milano, sarà presentata la piattaforma WelfareX

Gruppo Cooperativo CGM e Moving hanno creato welfareX® la piattaforma che aggrega l’offerta di servizi per poter rispondere ai bisogni di tutti e della cittadinanza nel suo insieme, non limitandosi a veicolare servizi e prestazioni solo a coloro che avanzano domande esplicite. Per questo abbatte i confini tra welfare pubblico, territoriale e aziendale.

Nella giornata saranno discusse la mission e le funzioni precipue della piattaforma.

L'articolo WelfareX. A Milano per il nuovo progetto CGM proviene da WeWelfare.

