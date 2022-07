Welfare e comunicazione: Autoguidovie e Zucchetti digitalizzano i processi HR

Viaggiamo insieme è l’ecosistema digitale integrato a supporto dei processi di gestione delle Risorse Umane dell’azienda Autoguidovie. Grazie ai software HR di Zucchetti sono state digitalizzate tutte le fasi più importanti dei processi HR: dalla selezione all’on-boarding, dalla formazione alla valutazione

Viaggiamo insieme è il progetto di digital HR di Autoguidovie creato in collaborazione con Zucchetti e dedicato ai conducenti con l’obiettivo di garantire una comunicazione e una collaborazione costante e colmare il gap tra azienda e personale viaggiante.

“I conducenti sono il nostro biglietto da visita verso l’esterno; prima di questo progetto erano in parte esclusi dai processi aziendali. Mancava, infatti, uno strumento che ci permettesse di creare una modalità facile di comunicazione per far sentire questa popolazione di dipendenti parte integrante dell’azienda, favorendo così la diffusione della cultura e dei valori aziendali”. Ha spiegato Nadia Longoni, responsabile Organizzazione, Formazione e Comunicazione in Autoguidovie.

“Mettere le persone al centro dei processi aziendali grazie a tecnologie innovative e applicazioni integrate: questa è la mission di Zucchetti.

Il progetto realizzato da Autoguidovie è un esempio virtuoso di trasformazione digitale reso possibile da applicazioni HR in tecnologia web che consentono un corretto e tempestivo scambio di informazioni non solo tra le diverse aree aziendali, ma tra collaboratori e responsabili in tempo reale, in modo biunivoco e in ottica sostenibile”. Ha aggiunto Domenico Uggeri, vicepresidente Zucchetti.

Negli smartphone aziendali, già in dotazione a tutti i conducenti, è stata installata l’app ZConnect Zucchetti per la pubblicazione di comunicazioni e circolari del cedolino e dei documenti personali, dei corsi di formazione o delle convocazioni alle visite mediche.

Per favorire e snellire il processo di selezione tramite la lettura dei CV è stata creata una career page sul sito aziendale dove i candidati possono inserire i propri dati e hanno visibilità di tutto il processo di selezione. Mentre i selezionatori possono effettuare analisi e screening dei candidati per parola chiave con filtri avanzati anche in modalità facilitata grazie a funzioni di intelligenza artificiale che consentono una lettura intelligente del CV e la creazione di short list di candidati. Inoltre, la piattaforma Zucchetti HR è predisposta per la condivisione automatica con il neo-assunto della documentazione di benvenuto in azienda, del piano formativo, della gestione automatica di scadenzario e della digitalizzazione dei procedimenti disciplinari.

Dal punto di vista della selezione si è calcolato, dall’introduzione del progetto Viaggiamo insieme, un incremento dei CV lavorabili del 300%. Per quanto riguarda invece le procedure è stato percepito uno snellimento del lavoro manuale, automatizzabile, ottenendo così più tempo da sfruttare per attività a valore aggiunto. Il progetto Viaggiamo insieme ha dato i suoi frutti anche in chiave sostenibilità, riducendo la burocrazia e l’uso della carta e incoraggiando la trasparenza per l’azienda e per i lavoratori la possibilità di avere un pacchetto formativo chiaro e visibile.

L'articolo Welfare e comunicazione: Autoguidovie e Zucchetti digitalizzano i processi HR proviene da WeWelfare.