Welfare4You, partner di Unconventional Hub: il network si allarga

Sabato 4 Settembre 2021, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 11:00

Welfare4You, smart-provider milanese specializzato nella progettazione e nella gestione operativa di Piani di Welfare Aziendale tramite piattaforme web di ultima generazione, ha formalizzato un accordo di partnership con UH!-Unconventional Hub

Grazie alla partnership con Welfare4You le aziende clienti di UH!-Unconventional Hub potranno ora contare anche sull’offerta di una consulenza specialistica dedicata al Welfare Aziendale nonché sulla disponibilità di una piattaforma tecnologica per la gestione dei programmi di benessere organizzativo, flexible benefit e per la conversione dei Premi di Risultato in servizi di Welfare Aziendale.

Unconventional HUB è un network che raggruppa attualmente 15 professionisti attivi in diversi ambiti tutti però tra loro sinergici rispetto alle principali esigenze delle Direzioni HR delle aziende: coaching, formazione, team building, agility organizzativa, business design, innovazione d’impresa, welfare aziendale e benessere organizzativo.

“La presenza della nostra Società tra i partner di Unconventional HUB – ha precisato Paolo Barbieri, CEO di Welfare4You Srl – rappresenta un ulteriore sviluppo degli accordi che stiamo attivando per offrire le nostre soluzioni ad un più vasto numero di aziende. Inoltre, poter associare le nostre competenze a quelle dei professionisti che compongono la rete di UH! sarà per noi un’occasione di crescita perché potremo confrontarci con saperi differenti, ma del tutto allineati alla nostra visione incentrata su valori coerenti con quelli che propone il network professionale ed in particolare quelli associati all’idea che, in qualunque settore, non possa esserci sviluppo del business se non come conseguenza del benessere umano ed organizzativo”.

“Siamo lieti di accogliere Welfare4You tra i partner di Unconventional HUB” – ha dichiarato Andrea Colaianni Founder di UH! – “perchè il benessere individuale ed organizzativo è uno degli aspetti oggi più importanti per far fronte alle trasformazioni del lavoro in atto. La presenza di Welfare4You tra le nostre partnership, proprio in questo periodo di grandi cambiamenti, rappresenta un plus per il nostro network professionale che potrà così contare su un operatore competente e qualificato in grado di fornire risposte e soluzioni innovative di welfare aziendale all’intera community dei nostri clienti”.

