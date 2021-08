Vivere nella comunità, la seconda edizione. Iscrizioni entro agosto

Venerdì 6 Agosto 2021, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 13:00

Scuola Politica Vivere nella Comunità annuncia la seconda edizione: entro il 31 agosto è possibile inviare le candidature

Dopo la prima edizione, che si è conclusa ad aprile con la consegna degli attestati a 30 giovani under40, continua il percorso della Scuola Politica ‘Vivere nella Comunità‘, fondata da Pellegrino Capaldo insieme a Marcello Presicci, Sabino Cassese, Paolo Boccardelli ed altri, fra cui la ministro Marta Cartabia, Bernardo Mattarella, Carlo Messina, Gabriele Galateri, Francesco Profumo, Giulio Anselmi e Massimo Lapucci. La governance della Scuola Politica si è arricchita con la nomina di Patrizia Sandretto Rebaudengo nel supervisory board, Maurizio Basile (senior advisor di Cdp) nel board esecutivo e Francesca di Carrobio (Ceo di Hermes Italia) nel comitato scientifico.

“Siamo davvero lieti di dare il benvenuto nella governance della Scuola ai nuovi membri, ognuno dei quali contribuirà ad accrescere notevolmente il valore della nostra iniziativa con le loro preziose competenze e la loro grande preparazione”, ha detto il presidente del Supervisory Board Boccardelli. La Scuola Politica ha all’attivo collaborazioni concrete con FEduF, Banca d’Italia e ministero della Pa, in sinergia con i propri studenti. Per la seconda edizione sono previsti protocolli di cooperazione anche con Fondazione CRT e Fondazione Compagnia di San Paolo.

“La nostra è una piattaforma formativa gratuita al servizio del Paese e dei giovani – ha affermato Presicci, segretario generale della Scuola – Vogliamo accrescere la preparazione delle future generazioni non solo nella sfera delle competenze politiche, ma anche in quelle manageriali, economico-finanziarie, civiche e sociali. Questo è il nostro obiettivo primario”.

La prossima edizione prenderà il via a novembre con lezioni previste sia in presenza sia attraverso piattaforma digitale. Il percorso formativo è gratuito per i partecipanti grazie al sostegno delle aziende coinvolte come Intesa Sanpaolo, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Generali, A2A, Iren, CITI Group, Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di Sanpaolo ed AIMUW.

Per inviare la candidatura è necessario consultare il bando presente sul sito entro il 31 agosto.

