IL CASO

Sono accusati di aver ampliato con l'inganno il volume di un rudere sulle colline del Trasimeno, nel comune di Lisciano Niccone, per realizzare ville con vista Trasimeno. Rischiano fino a tre anni di reclusione, con il comune che ha ordinato la demolizione della parte in costruzione ritenuta non regolare dai carabinieri forestali e dalla procura.

Ma sono pronti alla battaglia per dimostrare la correttezza del proprio operato.

I legali rappresentanti di una società perugina e i tecnici accusati «di aver realizzato una villa di 400 metri quadrati al posto di un vecchio rudere di 136 metri quadrati» vanno al contrattacco e hanno affidato ai propri legali, tra cui l'avvocato Francesco Crisi (nella foto) il mandato per presentare non solo una memoria e documentazione in procura ma anche per impugnare il provvedimento davanti al Tar.

L'udienza è prevista per la settimana prossima.

L'ACCUSA

I carabinieri forestali di Passignano hanno reso noto di aver scoperto il presunto abuso grazie all'ausilio di immagini prodotte dal satellite, confrontate poi con le carte catastali comunali del luogo preciso dove l'immobile era stato censito. Secondo i militari «il piccolo fabbricato risalente al 1934, nel 2019 poco prima del rilascio del permesso a costruire era stato ingrandito ad arte attraverso la realizzazione di alcuni muri perimetrali posticci». «Sulla base della consultazione di immagini satellitari e catastali - fanno ancora sapere i militari che hanno condotto le indagini - è stato constatato che, il legale rappresentante di una società e due tecnici, avrebbero richiesto e ottenuto dal comune di Lisciano Niccone un permesso a costruire per la ristrutturazione di un casolare basato su una falsa rappresentazione delle dimensioni e volumetrie esistenti». Inducendo di fatto in errore il comune di Lisciano Niccone.

LA DIFESA

Versione fortemente contestata dalla società e dai suoi legali. Anzitutto viene fatto notare come il permesso a costruire sia stato «legittimamente» concesso dall'amministrazione e che la notizia di reato forestale è stata comunicata un anno e mezzo dopo quella concessione.

«La documentazione depositata dalla difesa recide ogni possibilità di sopravvivenza della contestazione provvisoria - dice l'avvocato Crisi - vista la consistenza delle strutture murarie del rudere esaminate in fase di rilascio del permesso di costruire».

Michele Milletti

