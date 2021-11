Vantea Smart cresce con Zephiro Investments

Vantea Smart, azienda quotata al mercato AIM (Euronext Growth Milan), player di riferimento nazionale nell’ambito della information technology e della Cybersecurity, ha annunciato la finalizzazione della raccolta di nuove risorse finanziarie a supporto del processo di crescita sia per linee esterne (M&A) che interne. Con l’assistenza di Zephiro Investments nel ruolo di advisor, sono stati raccolti 10 milioni di euro utilizzando diversi strumenti quali: l’emissione di un bond, nell’ambito del programma Basket Bond Euronext Growth finanziato da CDP, MCC e Finnat che ha agito anche da arranger; finanziamenti unsecured ottenuti dal sistema bancario. A questi si aggiungono ulteriori disponibilità finanziarie acquisite tramite nuove linee di credito rese disponibili da primari Istituti finanziari.

“L’esempio di Vantea, che abbiamo assistito sia nel processo di quotazione che nell’ottenimento di finanziamenti finalizzati a rafforzare ed accelerare il processo di crescita di un gruppo dinamico e con strategie disruptive nei diversi settori in cui opera, dimostra come l’apertura al mercato dei capitali sia anche un acceleratore del reperimento di ulteriori risorse sul mercato finanziario”, ha affermato Franco Raddi, senior partner di Zephiro Investments, che ha aggiunto: “In Italia ci sono tante società che hanno le capacità per crescere e rafforzarsi e che potrebbero, anzi dovrebbero, utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dal mercato finanziario per supportare le proprie strategie, affiancando opportunamente i classici strumenti di finanziamento utilizzati comunemente dalle società con altri strumenti disponibili (Quotazione, Bond, POC, Private Equity, etc..)”. Secondo Raddi, in particolare, “il processo di quotazione, oltre a mirare alla raccolta di nuovi capitali, può diventare uno strumento di miglioramento dei processi aziendali e di rivisitazione delle logiche strategiche delle società”. “Noi di Zephiro Investments affianchiamo le Società, che desiderano trovare la migliore soluzione non solo finanziaria, per supportarne il processo di crescita e consolidamento delle attività”, ha concluso.

