Up Day ha lanciato l’operazione spesa solidale, aperta a tutti gli utilizzatori del buono pasto Up Day, in favore di Banco Alimentare in collaborazione con GrocyMarket

Up Day, smart company che opera nel mercato dei servizi alle imprese e alla persona quali buoni pasto e piani di welfare aziendale, ha lanciato in collaborazione con il suo partner digitale GrocyMarket, il supermercato online che porta la spesa a domicilio, l’operazione Spesa Solidale, a favore di Banco Alimentare.

Tutti gli utilizzatori dei buoni pasto Up Day – oltre 1 milione in tutta Italia – per tutto il corso del 2022 potranno acquistare sulla piattaforma online o sull’App box il prodotto a valore fisso o singoli prodotti alimentari scelti da una vasta gamma disponibile, che saranno poi consegnati alle sedi territoriali di Banco Alimentare. Gli alimenti donati verranno distribuiti alle persone in difficoltà tramite le strutture caritative convenzionate.

Up Day partecipa attivamente all’operazione sostenendo i costi di spedizione di tutti gli ordini effettuati, al fine di concentrare e massimizzare il gesto di solidarietà dei propri utenti esclusivamente sull’acquisto di prodotti.

“Con questa iniziativa vogliamo sottolineare la nostra volontà nel mettere al servizio della Comunità la nostra expertise, il nostro network e il DNA solidale che da sempre ci contraddistingue. Piccoli gesti individuali come quello della spesa solidale, resi ancora più immediati dalla praticità di un solo clic, se moltiplicati per un’ampia platea possono significare molto per le persone che più ne hanno bisogno.” dichiara Mariacristina Bertolini, Direttore Generale e Vicepresidente Up Day.

L'articolo Up Day. Il buono pasto solidale proviene da WeWelfare.