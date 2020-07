Up Day: crescita record oltre il 100%

Up Day: l’assemblea dei soci ha ratificato il bilancio 2019 che conferma la crescita del giro d’affari e allo stesso tempo il successo di un modello basato su un DNA cooperativo

Un 2019 con una cifra d’affari che conferma la solidità e l’affidabilità dell’azienda, oltre all’efficacia delle strategie attuate.

Tutti gli indicatori sono più che positivi: il fatturato è in linea con il 2018 mentre l’utile netto supera i 5.5 milioni di euro, crescendo di oltre il 100% rispetto al precedente anno fiscale. Anche il margine di gestione sale, per il 37%, e l’EBIDTA raggiunge gli 8.5 milioni con un risultato più che raddoppiato sull’esercizio passato.

Up Day ha confermato, nel corso dell’esercizio appena concluso, i suoi asset portanti quali innovazione, imprenditorialità, tecnologia, solidarietà e impegno, con l’obiettivo finale di proporre e implementare soluzioni all’avanguardia volte a creare valore a beneficio di tutto l’ecosistema del buono pasto e non solo.

Questa linea strategica e questi risultati evidenziano la portata dell’investimento realizzato a livello locale da Day, confermando l’Italia come una delle principali e più importanti filiali del Gruppo Up, grazie ai 20.000 clienti, 750.000 lavoratori e 110.000 partner affiliati raggiunti quotidianamente.

“Anche quest’anno siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, che sottolineano il know how di Day e la sua capacità di contribuire a progetti di sviluppo comuni e di impatto sul territorio, in Italia. Doveroso riconoscere il successo delle nostre strategie anche alla cultura aziendale delle due grandi realtà di cui siamo parte, Up e Camst, da cui mutiamo l’esperienza e il DNA solidale e cooperativo, e a cui va il mio ringraziamento.” dichiara Marc Buisson, Presidente e Amministratore Delegato Up Day.

Prosegue Mariacristina Bertolini, Direttore Generale e Vicepresidente di Up Day: “Nel 2019 abbiamo raggiunto risultati mai ottenuti prima con utili in crescita del 100%, margine di gestione e EBIDTA molto positivi, che confermano le scelte strategiche intraprese in passato e acquisiscono ulteriore valore nel contesto di un mercato dalla crescente complessità e messo alla prova da recenti inedite sfide. Siamo fiduciosi nel futuro, sappiamo che la nostra stabilità, l’affidabilità agli occhi della nostra rete di stakeholders e la capacità di innovare, per soddisfare costantemente esigenze diverse, potranno fare la differenza.”

