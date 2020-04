Tirrenia CIN, raggiunto accordo ripartenza traghetti per Sardegna, Sicilia e Tremiti

(Teleborsa) - Accordo raggiunto tra Tirrenia CIN e Tirrenia in Amministrazione Straordinaria (compagnia privatizzata e bad company) impegnate da anni una accesa disputa finanziaria. Intesa raggiunta a seguito di colloqui tra le parti, avviati in conference call organizzata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e MISE nel pomeriggio di lunedì 31 marzo, che hanno permesso di far ripartire da subito tutte le tratte passeggeri e merci nelle condizioni di regime di continuità territoriale.



Nel frattempo, causa l'improvviso stop delle unità di Tirrenia CIN penalizzata dal sequestro cautelativo dei propri conti correnti, i principali collegamenti marittimi su alcune rotte erano stati garantiti da navi Moby, grazie anche alla mediazione del Governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas.

"CIN e Gruppo Moby - si legge in una nota delle società di Vincenzo Onorato - confermano che rispetteranno tutti i loro impegni nei confronti di ogni soggetto. Come la famiglia Onorato ha sempre fatto da cinque generazioni di armatori al servizio della Sardegna da oltre 130 anni, lavorando fattivamente per superare la complessa e sistemica congiuntura attuale e continuando a onorare con responsabilità e senso del dovere i territori serviti e le loro esigenze".



"La Compagnia Italiana Navigazione - conclude la nota -ringrazia i tre Commissari di Tirrenia in A.S., il MIT e il MISE, per aver favorito la conclusione dell'accordo".