Terzo settore: primo rapporto Terzjus presentato in Senato

Venerdì 2 Luglio 2021, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Presentato oggi in Senato, il primo rapporto sul terzo settore, Terzjus Report, realizzato da Italia non Profit. Frangione (Italia non Profit): “Onorati di restituire alle istituzioni questa ricerca che dimostra la volontà delle organizzazioni di voler essere parte del cambiamento”

Viene presentato oggi in Senato, ed è stato consegnato il 1° luglio 2021 al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella il Terzjus Report 2021, il 1° Rapporto sulla legislazione del Terzo Settore contenente i risultati di “Riforma in movimento”, l’indagine realizzata da Italia non Profit in collaborazione con l’Osservatorio Terzjus e che raccoglie il sentiment di oltre 1600 operatori del Terzo Settore rispetto alla Riforma. Il Report integrale è stato presentato presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva (Piazza della Minerva, 38 – Roma) con un evento dove prendono la parola, tra gli altri, la Vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il Commissario Europeo per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’integrazione Nicolas Schmit, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando.

“In molte occasioni pubbliche il Presidente Mattarella ha ricordato l’importante ruolo del Terzo Settore in Italia definendolo ‘struttura portante dell’intero Paese’. E anche l’incontro con lui avuto è un segnale tangibile di questo Suo impegno. Siamo onorati di poter restituire alle istituzioni l’intero Rapporto e i risultati di questa ricerca che ha avuto una grandissima partecipazione. Questo è un importante segnale che evidenzia la volontà da parte delle organizzazioni di essere parte attiva del cambiamento. Ci auguriamo che l’indagine possa essere di aiuto per il legislatore chiamato a disegnare risposte capaci di rispondere ai bisogni del Settore” – ha dichiarato Giulia Frangione, CEO e Amministratore Unico di Italia non profit in occasione della presentazione del rapporto al presidente della Repubblica.

Scarica il Terzjus Report 2021 nella versione integrale

