TAP Air, dal 1 luglio ripartono i collegamenti tra Italia e Portogallo

(Teleborsa) - Revocate le forti restrizioni imposte al trasporto aereo passeggeri causa Covid-19, TAP Air Portugal dal 1 luglio tornerà a operare tra Italia e Portogallo, con due voli giornalieri da Roma Fiumicino e altrettanti da Milano Malpensa verso l'hub di Lisbona. È quanto annuncia la compagnia aerea in una nota.



Con l'obiettivo di recuperare il 19% delle operazioni pre-Covid, raggiungendo un totale di 247 voli settimanali, il vettore portoghese, membro di Star Alliance, da luglio prevede di incrementare significativamente le proprie attività e si dice "fiducioso di continuare ad aumentare progressivamente le operazioni ad agosto, anche da e per l'Italia, grazie alla crescita della domanda".



I voli dall'Italia – si legge nella nota – consentiranno di raggiungere via Lisbona sia Porto che i due arcipelaghi portoghesi Azzorre e Madeira nonché le rotte intercontinentali già attive per l'Africa, l'America del Nord e il Brasile.



TAP annuncia che "continuerà a lavorare con l'obiettivo di ripristinare velocemente le proprie operazioni, di pari passo con l'allentamento delle restrizioni circa la mobilità delle persone e i viaggi aerei, e andando incontro alla crescente domanda".



La compagnia fa, inoltre, sapere di aver sviluppato e implementato TAP Clean & Safe, un nuovo e rigoroso standard in materia d'igiene, salute e sicurezza sanitaria, in linea con i criteri Easa, Iata, Dgs e Ucs, garantendo così che durante i viaggi a bordo dei propri aeromobili sia preservata la salute dei passeggeri. © RIPRODUZIONE RISERVATA