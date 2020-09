Staff Welfare in AIWA. Più forte il dialogo col legislatore

AIWA allarga il bacino dei suoi iscritti con Staff Welfare, società e piattaforma di consulenza per il welfare aziendale

Specializzata nell’erogazione di Welfare e Flexible benefits, Staff Welfare s.r.l. entra a far parte di AIWA, l’Associazione Italiana Welfare Aziendale che ha come obiettivo la promozione della cultura del welfare, del wellness e del wellbeing delle persone in azienda dal 2017 il punto di riferimento di centinaia di imprese nella progettazione ed erogazione di piani di welfare aziendale.

Nel dare al Gruppo il benvenuto in Associazione, Emmanuele Massagli – Presidente di AIWA, ha commentato: «Le recentissime novità contenute del c.d. DL Agosto confermano la centralità assunta da AIWA nella interlocuzione con la politica. L’associazione è forte perché sono numerosi e, soprattutto, solidi, apprezzati e affidabili gli operatori che vi aderiscono. Staff Welfare ci aiuta ad essere ancora più rappresentativi nel dialogo con il legislatore e le parti sociali, mettendo a disposizione di tutta AIWA la propria competenza ed esperienza».

Il servizio di Staff Welfare comprende tutte le fasi utili alla realizzazione di un efficace piano di Welfare Aziendale, dalla consulenza allo sviluppo del progetto personalizzato sulla base delle specifiche esigenze del cliente, all’informativa sulle applicazioni rese possibili dall’attuale normativa, dalla cura delle fasi fondamentali di comunicazione verso i vertice aziendale e verso i dipendenti, alla completa gestione amministrativa.

Uno dei principali punti di forza di Staff Welfare è il portale, proprietario ed esclusivo, grazie al quale ogni dipendente può scegliere, in totale libertà e libero da convenzioni, come utilizzare il proprio conto welfare per se e per la propria famiglia.

Michele Stella, Amministratore Delegato di Staff Welfare, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di unirci, anche formalmente, alle aziende ed agli operatori più rappresentativi del settore, convinti che “fare welfare” significhi anche assicurare maggiore produttività alle imprese attraverso la soddisfazione e il benessere dei propri collaboratori. Un concetto che ci sta a cuore soprattutto per il periodo che stiamo vivendo: vogliamo contribuire allo sviluppo di un sistema di Welfare in grado di far fronte alle incertezze emerse e in grado di essere l’occasione per un nuovo slancio del territorio e un valido supporto per i lavoratori».

