Smog: Milano chiede a Ue 3,5mld per autobus a emissioni zero

BRUXELLES - Un "programma indicativo da 3,5 miliardi" per "l'acquisto di autobus a emissioni zero" dovrebbe essere incluso nel pacchetto Ue per la ripresa che sarà annunciato domani. E' il suggerimento delle amministrazioni di Milano, Bonn, Bruxelles e Dublino in una lettera inviata al vicepresidente Frans Timmermans e alla commissaria ai trasporti Aldina Valean, sostenuta anche da Ong come lo European Environment Bureau e Transport & Environment. Un regime di sostegno del genere, si legge nella lettera permetterebbe di avere "tutti gli autobus urbani nuovi acquistati nell'Ue (circa 12.000)" a zero emissioni "entro la metà del 2020", con il livello di sovvenzioni pubbliche che potrebbe così diminuire nella seconda metà del decennio.

Ultimo aggiornamento: 26 Maggio, 10:41

