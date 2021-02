© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRAGEDIA«Una perdita enorme di una persona buona che è andata via veramente troppo presto». Sono le parole dei familiari di Sisto Vona, l'imprenditore di Borgo San Michele morto ieri al Goretti di Latina in seguito alle ferite riportate in un tragico incidente stradale lo scorso 1 novembre sulla via dei Monti Lepini.Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale, mentre Sisto Vona, con un'auto di servizio dell'azienda tornava a casa a Borgo San Michele, si è scontrato con un camion che trasportava mobili. L'impatto è stato violento e le ferite riportate sono apparse subito molto gravi. L'uomo è rimasto a lungo ricoverato in ospedale, fino al decesso avvenuto ieri. «Per tutta Latina era un'istituzione - ricordano i familiari al suo cognome era associata l'attività che portava avanti da sempre».Sisto infatti era il proprietario dell'attività di soccorso stradale Vona ed era sempre in prima linea insieme ai figli, Simone, Mirko e Veronica. «Lascia un vuoto enorme nella famiglia e soprattutto nella nipotina a cui era legatissimo.Un destino crudele, dopo sette anni dalla morte della moglie», raccontano. Appena nel Borgo si è sparsa la notizia del suo decesso, davanti alla sua abitazione tante persone sono accorse per esprimere il loro cordoglio alla famiglia. «Sempre disponibile e gentile, sempre pronto a dare una mano a tutti», così lo ricordano i suoi vicini.«Un grande lavoratore da sempre, fin da giovanissimo. Ricordo gli anni passati qui a Borgo San Michele, che anche lui ha contribuito a far crescere», racconta un amico d'infanzia. Una grande perdita dunque non solo per i suoi figli e parenti, ma per tutta la comunità.Al momento non è ancora stata resa nota la data delle esequie perché spetterà all'autorità giudiziaria dare l'autorizzazione per restituire la salma ai familiari.Francesca Balestrieri