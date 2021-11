SAVE THE DATE: Welfare Italia Forum

Il welfare Italia Forum si terrà il prossimo martedì 23 novembre a Roma, Palazzo Venezia (Piazza di San Marco, 49) dalle ore 09:00 alle ore 13:30 in formato “phygital”

Nel 2019 il progetto “Welfare, Italia” di Unipol Gruppo, grazie al supporto del Gruppo di Lavoro The European House – Ambrosetti, evolve in un Think Tank. La missione è fornire un contributo concreto alla definizione di una visione del welfare, che supporti lo sviluppo sociale ed economico del Paese, l’inclusività e la sostenibilità. Il Think Tank “Welfare, Italia” ambisce inoltre ad essere una piattaforma permanente di discussione, di condivisione di idee e di valorizzazione di buone pratiche di carattere pubblico, privato, no profit.

L’iniziativa è supportata da un Comitato Scientifico composto da Veronica De Romanis (Professore di Politica Economica Europea, Stanford University di Firenze e LUISS di Roma); Giuseppe Guzzetti (Avvocato e Filantropo; già Presidente, Fondazione Cariplo); Walter Ricciardi (Presidente, Mission Board for Cancer, Commissione Europea; Coordinatore del Comitato Scientifico, Human Technopole; già Presidente, Istituto Superiore di Sanità); Stefano Scarpetta (Direttore Dipartimento di Employment, Labour and Social Affairs, OECD); Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti).

Durante il Forum sarà presentato il Rapporto Strategico 2021 Think Tank “Welfare, Italia” alla presenza di alcuni attori chiave della classe dirigente del Paese per attivare – con il contributo di relatori nazionali e internazionali – un confronto costruttivo sulle questioni più importanti e trasmettere gli indirizzi e le proposte di policy per l’ottimizzazione e la valorizzazione di tutte le componenti del sistema di welfare nazionale.

Un approfondimento specifico sarà dedicato agli impatti socio-economici della crisi COVID-19, con l’obiettivo di fornire un contributo al processo di ridisegno del sistema di welfare nel nuovo quadro del PNRR. Tale focalizzazione sarà declinata all’interno di quattro sessioni con focus su Economia, Sanità, Lavoro, previdenza e politiche sociali, Società.

