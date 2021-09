SAVE THE DATE. Itinerari Previdenziali presentazione Rapporto 2020

Lunedì 6 Settembre 2021, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 12:00

Itinerari Previdenziali: presentazione dell’Ottavo Report sugli Investitori istituzionali italiani. Martedì 7 settembre, dalle ore 10.00 – Sala Orlando, Palazzo Castiglioni, Milano

Il Convegno di Presentazione dell’Ottavo Report Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l’anno 2020 curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali si terrà martedì 7 settembre a Milano, dalle ore 10.00, presso la Sala Orlando di Palazzo Castiglioni

L’Ottavo Report si pone l’obiettivo di fornire un quadro approfondito relativo agli investitori istituzionali italiani. Dopo una breve analisi quantitativa per iscritti e patrimonio dei principali fondi pensione aperti e PIP, il documento analizza in maniera dettagliata il mondo dei Fondi Pensione Negoziali e Preesistenti, Casse di Previdenza, Fondazioni di origine Bancaria, Compagnie di Assicurazione e forme di assistenza sanitaria integrativa, che – nonostante operino con schemi differenti – rappresentano i principali investitori istituzionali del nostro Paese. Il Report indaga quindi dettagliatamente l’universo di questi operatori, in termini di numerosità, dimensione patrimoniale, composizione e diversificazione dei patrimoni, investimenti dedicati all’economia reale italiana, e infine, cataloga i soggetti gestori ai quali tali investitori

istituzionali affidano i propri patrimoni sia direttamente sia indirettamente. Dalla rilevazione, si ricavano una serie di classifiche dimensionali – per iscritti e patrimoni dei singoli investitori istituzionali e per risorse affidate ai singoli gestori – che consentono di disporre in modo semplice e immediato di informazioni altrimenti non disponibili in forma aggregata.

Il convegno sarà quindi l’occasione per fare il punto sulle principali evidenze statistiche emerse dalla pubblicazione: se in apertura i componenti del Centro Studi e Ricerche illustreranno i dati salienti relativi all’ultimo anno di indagine (il 2020), a seguire gli spunti offerti dai ricercatori saranno commentati dai rappresentanti degli enti indagati, anche per offrire alla platea un momento di confronto sulle strategie da adottare in un contesto socio-economico reso particolarmente delicato dalla pandemia di COVID-19.

L’evento è a porte aperte, fino a esaurimento posti e previa registrazione.

