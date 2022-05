SAVE THE DATE: Indagine sul lavoro domestico Censis-Assindatcolf

Censis-Assindatcolf. Domani giovedì 12 maggio dalle ore 10.30 a Roma nella sede del Cnel Viale David Lubin 2 sarà presentato il 3° Rapporto sul lavoro domestico “Le famiglie fanno da sole: la carenza di intermediazione nei servizi domestici e nell’assistenza”

Nel terzo Rapporto Censis-Assindatcolf, l’attenzione si è soffermata sulle preferenze e sulle scelte delle famiglie, sia nel momento in cui devono individuare la persona che dovrà supportarle nella cura della casa e nell’assistenza ai propri familiari, che nel momento in cui si trovano ad affrontare condizioni di non autosufficienza di persone vicine. Anche in quest’occasione lo studio è frutto di una rilevazione in cui gli associati Assindatcolf hanno offerto il loro contributo e le loro opinioni su aspetti della vita quotidiana delle famiglie, impegnate nella ricerca delle soluzioni migliori da adottare per fronteggiare problemi organizzativi e di gestione familiare.

PROGRAMMA

Apertura lavori:

Tiziano Treu, Presidente Cnel

Introduce e modera:

Massimiliano Valerii, Direttore Generale Censis

Intervengono:

Paola Mandarini, Responsabile Sede di Roma Assindatcolf

Andrea Toma, Responsabile Area Economia, Lavoro e Territorio Censis

Andrea Zini, Presidente Assindatcolf

Per seguire la diretta streaming vai al link

