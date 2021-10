SAVE THE DATE: HRC Present and Future of Work

Lunedì 4 Ottobre 2021, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 20:00

Domani 5 ottobre alle ore 09.00 su piattaforma online, la 15esima edizione dalla Tavola rotonda HRC “Present and Future of Work” – organizzata da HRC Group, in collaborazione con Enel, Degreed, Monster, Ets – The Toeic Program, GoodHabitz, Gympass e Servicenow

Disegnare quello che sarà il mondo del lavoro post Covid: questo l’obiettivo della 15esima edizione dalla Tavola rotonda HRC Present and Future of Work – organizzata da HRC Group, in collaborazione con Enel, Degreed, Monster, Ets – The Toeic Program, GoodHabitz, Gympass e Servicenow – che si terrà domani 5 ottobre alle ore 09.00 su piattaforma online.

Digitalizzazione, persone, competenze, relazionalità, work-life balance, spazi e tempi saranno i temi su cui si confronteranno i Responsabili Risorse Umane delle oltre 500 aziende che fanno parte della community di HRC.

Gli interventi previsti saranno un’occasione per mettere in evidenza l’emergere di una nuova cultura organizzativa, capace di coniugare esigenze di crescita e miglioramento della produttività delle aziende, qualità del lavoro e sviluppo delle potenzialità dei lavoratori, costruire un nuovo equilibrio tra uomo e tecnologia, o meglio, immaginare la tecnologia come fattore abilitante che sia sempre al servizio della persona.

