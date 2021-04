Save the date: Festival del lavoro 14/15 aprile

Il Festival del lavoro celebra il suo ventennale. Brain at Work organizzerà on line il 14 e 15 aprile l’evento dedicato al mondo del lavoro, dalla formazione all’occupazione

Per celebrare il ventennale dalla sua fondazione, Brain at Work organizza l’evento socio- economico, istituzionale e culturale più importante e rappresentativo dell’anno: il Festival del lavoro e delle nuove professioni, che si terrà in chiave totalmente digitale il 14 e il 15 aprile 2021. Saranno due giorni ricchi di attività, webinar e live conference che vedranno protagonisti manager di grandi aziende, dirigenti della PA, docenti, professionisti e consulenti pronti ad affrontare il tema del lavoro da ogni possibile angolazione.

Quarantamila iscritti, più di quindicimila colloqui e mille job vacancies, oltre trecentocinquanta enti ed aziende partecipanti, oltre duecentomila presenze agli eventi live (più di trenta organizzati fino al 2019) e più di cinquecento workshop, presentazioni, convegni e webinar: in 20 anni sono solo alcuni dei numeri di Brain at work, il network che dal 2001 crea un ponte tra il mondo della formazione e del lavoro.

In questa edizione il Festival approfondirà le seguenti aree tematiche:

Digital Career Day

Digital Skills

Smart & Remote Working

Sport & Social Economy

Food Economy

Green Economy.

L’obiettivo di Brain at Work è consentire ai giovani di tutta Italia di partecipare ad un evento integrato di digital recruiting e talent acquisition unico nel suo genere. Tutto questo grazie alla tecnologia sviluppata autonomamente del Digital Congress Center, una piattaforma interamente web-based, ottimizzata anche per l’utilizzo da mobile, dove le aziende partecipanti, potranno essere presenti con il proprio stand 3D, organizzare live conference e live webinar, accedere a un database di profili preselezionati, incontrare i candidati interessati alle job vacancies ed effettuare video-colloqui. La piattaforma digitale di job matching permette alle persone di interagire proprio come nella realtà, nell’ottica di un nuovo umanesimo digitale.

Il mondo è attraversato da cambiamenti imprevedibili e gli scenari, già precedentemente fluttuanti, ora mutano ad effetto domino con una rapidità esponenziale. Il Festival del lavoro e delle nuove professioni rappresenta un’occasione unica per giovani, aziende, istituzioni e università di confrontarsi, riflettere e orientarsi in un così delicato contesto di cambiamenti epocali, proponendo nuovi percorsi e opportunità.

Per ripartire è necessario formarsi o “ri-formarsi” puntando su settori economici in forte espansione e caratterizzati da una profonda trasformazione: Il Digital, il Food, il Green, lo Sport, il Turismo e il Terzo settore.

Brain at Work cercherà di trovare una risposta a queste domande nel corso del Festival del Lavoro e delle nuove professioni grazie al contributo di importanti imprese ed enti pubblici tra i quali: Raiway, Fastweb, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Alleanza Assicurazioni, AgID – Agenzia per l’Italia digitale, Università degli studi di Roma Foro Italico, Fincantieri, AIS – Associazione italiana sommelier, IT Logix, Planet Seven, Degustart, Università degli studi Roma 3, Pop-Olio, Sportreporter.it, ANP – Associazione Nazionale Presidi, Università e Campus, Studio Passerini & Partners, Sport Economy, La Pelle Azzurra, AccessPoint, Lavoroeformazione.it, Coordinamento Genitori Democratici, Fondazione di Partecipazione Vincere Insieme, Api Sparse, Lavorare.net, Hippogroup Roma Capannelle, Cooperativa sociale e di comunità Campagna Sabina, Università degli Studi di Firenze, Only Wine Festival, Zetema, Eroica Cicloturismo, Toomulti sailing – naviga il mare, scopri la terra, PLT Energia, GSE – Gestore dei servizi energetici.

Registrandosi gratuitamente su www.brainatwork.it, sarà possibile creare un CV digitale e candidarsi alle offerte di lavoro più interessanti, partecipare ai live webinar e organizzare colloqui direttamente dal PC o smartphone, interagendo con le aziende in cerca di talenti, per poi “incontrarle” direttamente presso gli stand digitali.

Vai al programma

L'articolo Save the date: Festival del lavoro 14/15 aprile proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA