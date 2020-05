Saipem festeggia nuovi contratti in Nigeria

(Teleborsa) - Balza in avanti Saipem, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,72%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia di nuovi contratti in Nigeria, per l'ingegneria, l'approvvigionamento e la realizzazione del progetto Nigeria LNG Train 7 da eseguire sull'isola di Bonny.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della big italiana dell'ingegneria evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Saipem rispetto all'indice.



Il quadro tecnico della società ingegneristica italiana suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,229 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,278. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,208. © RIPRODUZIONE RISERVATA