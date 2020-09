Ruling Companies: in Italia, oltre 100 le B Corp che non pensano solo al profitto

Ruling Companies ha organizzato un webinar sul tema delle B Corp: “Il passaggio dalla shareholder alla stakeholder economy è quello che ci ha fatto pensare che le aziende non possono più perseguire solo obiettivi economici”

Ruling Companies è una community che ha l’obiettivo di promuovere una avanzata cultura d’impresa attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e webinar ai più alti livelli. Di B corp si è parlato nello scorso webinar e di come lo scenario che si apre sia caratterizzato dalle B Corp, affinché le aziende possano modificare i propri modelli all’insegna della sostenibilità. Quello del profitto è solo uno degli scopi di queste realtà aziendali, le B Corp si impegnano infatti a rispettare determinati standard (performance, trasparenza e responsabilità) e operano in modo tale da ottimizzare il loro impatto positivo verso i loro dipendenti, le comunità nelle quali operano e l’ambiente. Le B Corp sono imprese che operano secondo i più alti standard globali verificati di performance sociale e ambientale e formano un movimento globale di oltre 3400 aziende. In Italia, sono oltre 100 le società che hanno raggiunto la certificazione B Corporation e scelto lo status giuridico di Società Benefit.

“Le B Corp sono imprese che vanno oltre il raggiungimento del proprio profitto, ma valorizzano anche l’aspetto umano. Si concentrano sui dipendenti, sull’ambiente e su tutti gli stakeholders”, ha ricordato Antonio Ambrosetti, AD Ruling Companies.

“B corp e Benefit Corporation rappresentano a livello globale cosa significa condurre un business in maniera sostenibile. Dobbiamo imparare a prosperare a svilupparci nei limiti di capacità del pianeta”, sostiene Eric Ezechieli, Cofounder & Regeneration Officer, Nativa, durante il webinar organizzato da Ruling Companies. “Le B Corp sono nate da imprenditori per altri imprenditori: per prima cosa, dobbiamo riuscire a misurare tutti gli impatti ambientali, sociali con lo stesso rigore, la stessa completezza con cui misuriamo i risultati economici. Se misuriamo solo i risultati economici, senza considerare gli impatti sociali e ambientali, non avremo idea di come ci stiamo evolvendo sugli altri fronti.Per questo motivo le B Corp hanno creato questo laboratorio globale, chiamato B Lab che ha sviluppato e diffuso in tutto il mondo, negli ultimi 15 anni, questi standard considerati i più completi oggi riconosciuti per la misura del valore creato e distrutto. Nelle B Corp lo scopo diventa duplice: creare valore tanto per gli shareholder quanto per gli stakeholder”, conclude Ezechieli.

“Nel nostro DNA le aziende devono perseguire degli obiettivi duplici, il perseguimento del profitto e il perseguimento di obiettivi sociali. Siamo convinti che il capitalismo così come è stato progettato prima e sviluppato negli ultimi anni, in maniera sempre più focalizzata sugli interessi degli shareholder, abbia terminato il proprio percorso”, aggiunge Fabrizio Gavelli, General Manager , Danone Specialized Nutrition South Europe – General Manager , Mellin e Nutricia di Danone Company.

“Il passaggio dalla shareholder alla stakeholder economy è quello che ci ha fatto pensare che le aziende non possono più perseguire solo obiettivi economici, non possono più vivere solo per i loro resoconti trimestrali ma capire la ragione per cui sono nate. Ad esempio, noi abbiamo implementato una parental policy che è stata condivisa con le istituzioni per stimolare il family act, promosso da qualche mese dal Governo. Uno dei più grandi problemi italiani è la diminuzione della natalitàe per questo nel nostro piano di parental policy abbiamo dato una serie di aiuti per risolvere i problemi di creazione della famiglia e tutto quello che ruota intorno alla parità di genere. Abbiamo avuto un risultato eccellente un più 7,5% della natalità interna alla nostra azienda. Lo abbiamo raccontato alle istituzioni, ospitato gli ultimi due ministri della famiglia e raccontato loro quello che abbiamo fatto. Lavorare per creare un modello per le istituzioni, consegnare un pacchetto che possa diventare un esempio per la nazione, oltre che ispirazione per un miglioramento legislativo, è qualcosa che le aziende devono iniziare a fare. Devono iniziare a collaborare con il mondo politico perché le risorse umane e finanziarie che le aziende hanno sono enormi e le devono usare per la comunità non solo per creare profitto”.

