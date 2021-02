IL CASO

Il nuovo regolamento di polizia mortuaria è pronto, se non per alcune modifiche particolari per durata di tipi particolari di concessioni e pagamenti rateali in base all'Isee, ma non mancano le polemiche tra maggioranza e opposizione e da parte delle associazioni di consumatori. Il nuovo documento che «metterà chiarezza nei rapporti tra Comune, concessionario e utenti», come ha chiarito l'assessore ai Lavori pubblici Emilio Ranieri, ha ricevuto ieri l'ultimo vaglio e sarà approvato nella prossima seduta della commissione Lavori pubblici per approdare poi in Consiglio. L'attenzione è sempre sull'accesso delle salme alle sepolture e sulla durata delle concessioni, all'articolo 77: 10 anni per le fosse per inumazioni; 30 anni i loculi a colombario (per adulti o bambini) e urne cinerarie e ossari; 60 anni per edicole con loculi disposti su più file verticali o a cantera; 99 anni per cripte familiari, cappelle, sarcofagi, sepolture di particolare pregio architettonico, aree per cappelle gentilizie. Relativamente ai rinnovi, quelle da 10 e 30 anni sono rinnovabili alla prima scadenza per altri 30 o 10 anni a scelta e, alla seconda scadenza, solo per altri 10 anni, mentre non sono rinnovabili quelle di 99 anni. Per i loculi a colombario, quindi, che avrebbero una durata massima di 70 anni, potrebbe porsi un problema sollevato da Massimiliano Carnevale (Lega): «Se alla prima scadenza non si ha la disponibilità economica di rinnovare a 30 anni ma solo a 10, la durata massima scende a 50 anni; nel caso di un bambino, potrebbe porsi una scelta dolorosa». Ranieri ha chiarito che si potranno «trovare modifiche particolari, anche se il regolamento deve necessariamente essere generale; ad esempio si dovrà trovare una soluzione per rateizzare i pagamenti delle concessioni in base all'Isee, rateizzazione oggi non possibile». E ha chiarito: «O andiamo avanti, o ci sarà un contenzioso mostruoso e i cittadini ci rimetteranno. Il nuovo regolamento va verso la loro tutela ma il Comune ha anche bisogno che ci sia una rotazione delle sepolture, perché non si possono continuare a ampliare cimiteri. Occorre andare verso altre soluzioni, in particolare verso un crematorio, che non esiste in provincia». Di diverso avviso il rappresentante del Codici, Antonio Bottoni, secondo cui «si sarebbe dovuta attendere la sentenza del Tar sulla irretroattività degli effetti del regolamento del 2008, prevista per il 10 marzo. Inoltre, Ipogeo dovrebbe costruire 16.734 sepolture permanenti; se gli venisse consentito di estumulare tutte le salme dal 1939 in poi, che senso avrebbe continuare nell'ampliamento?».

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA