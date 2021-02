IL CASO

In piena zona rossa a Roccagorga è scoppiato anche il caso del coordinatore della Protezione civile Tommaso Ciarmatore. Lunedì sui social aveva comunicato di aver lasciato l'incarico: A volte bisogna compiere scelte impopolari ma coraggiose, contro l'arroganza e la presunzione non c'è lotta che tenga, aveva scritto. Quanto basta per animare i consiglieri Lubiana Restaini e Maurizio Fusco, che hanno parlato di dimissioni per incompatibilità con il sindaco, segnalando anche la mancata istituzione del Coc, Centro operativo comunale per l'emergenza in corso. Ma cosa è successo esattamente? Contattato telefonicamente, ieri sera, Ciarmatore ha spiegato così: «Ci sono stati dei disguidi. Con 23 anni di esperienza sulle spalle, ho detto cosa secondo me era opportuno fare con l'istituzione della zona rossa. Non sono stato ascoltato». Ciarmatore, tuttavia, ha lasciato intendere che c'è volontà di ricucire lo strappo. In un momento come questo, per il capo della protezione civile comunale, è più opportuno superare gli steccati e mettersi a disposizione della collettività. Oggi incontrerà i volontari e l'amministrazione comunale con l'intenzione di rimboccarsi le maniche.

R.Cam.

