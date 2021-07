Prevention Academy. Formazione continua oggi per la salute di domani

Mercoledì 7 Luglio 2021, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 13:00

Sanofi Pasteur e SDA Bocconi School of Management danno l’avvio alla Prevention Academy: un nuovo corso di perfezionamento fornirà a 30 giovani professionisti che operano nel campo dell’igiene e della medicina preventiva competenze strategiche su salute e gestione

Il futuro della salute passa dai nuovi professionisti della prevenzione. Ha preso ufficialmente il via presso l’Università commerciale Luigi Bocconi la prima Prevention Academy, un innovativo corso di perfezionamento promosso e organizzato da SDA Bocconi School of Management con il supporto incondizionato di Sanofi Pasteur. Obiettivo: fornire a trenta giovani talenti che operano nei campi dell’igiene e della medicina preventiva gli strumenti adeguati per affrontare le sfide della salute pubblica del futuro. La Academy punta a creare e consolidare quelle competenze, siano esse verticali o trasversali, necessarie per poter riposizionare e riconfigurare la prevenzione, all’interno dell’evoluzione dei modelli di gestione integrata della cronicità e della presa in carico dei pazienti, affinché rivesta un ruolo strategico-organizzativo innovativo negli assetti del Sistema Sanitario Nazionale, in una logica di creazione del valore e sostenibilità, alla ricerca di un difficile equilibrio tra aumento esponenziale dei fabbisogni, risorse economiche e capacità di risposta piuttosto limitate. Un focus specifico sarà relativo anche al tema del governo dei cicli vaccinali.

Dato anche il nuovo scenario che stiamo vivendo e la prospettiva post pandemica infatti, l’evoluzione del mondo della salute, della prevenzione e il crescente ruolo dei big data e del digitale richiederà skills nuove che vadano ad integrare in modo virtuoso le profonde innovazioni che stiamo sperimentando a livello globale.

Il solo PNRR nelle sole innovazioni proposte con riferimento all’ambito sanitario, tocca in diversi punti tematiche manageriali (ad esempio il budget con riferimento alle reti di prossimità e alle strutture e alla telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale) e pone il tema della rilevanza della formazione manageriale. Nella sola componente del PNRR relativa alla innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN, a proposito dello sviluppo di competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali si prevede l’attivazione di percorsi formativi per complessivi 18 milioni di euro e una popolazione target di 4500 figure professionali. In questo quadro, il percorso consentirà a 30 professionisti di accedere gratuitamente ad una formazione altamente qualificata e specializzata che si avvarrà della collaborazione scientifica di Sanofi Pasteur e della competenza manageriale della SDA Bocconi School of Management, nel contesto dell’innovativo Campus Bocconi.

Il programma

Il corso è articolato in 5 moduli formativi che toccheranno temi di estrema attualità e importanza quali l’analisi e il monitoraggio dei dati e degli scenari della medicina preventiva, la pianificazione strategica e operativa, i processi di acquisto, la logistica, i sistemi di misurazione delle performance, l’evoluzione dei rapporti tra sistema sanitario e industria e i moderni strumenti di ingaggio del cittadino e di comunicazione.

“Al fine di operare nel mondo della prevenzione i professionisti hanno oggi più che mai bisogno di un approccio di formazione continua – si parla sempre più di Life long learning – per affiancare alle proprie competenze cliniche quelle manageriali, ricevendo la giusta formazione e i giusti strumenti per pianificare, presidiare, monitorare e ingaggiare il sistema in cui operano e i pazienti a cui si rivolgono”, sottolinea Francesca Lecci, Direttore Scientifico della Prevention Academy, Associate Professor of Practice di Government, Health and Not for Profit, Direttore dell’Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali (EMMAS) e Program Director del Corso di Perfezionamento in Sanità (MAS). “Anche alla luce delle complessità dei nuovi scenari che interessano il complessivo sistema di tutela della salute, la Prevention Academy è un setting privilegiato di formazione e ricerca di soluzioni innovative nell’ambito della prevenzione e rappresenta, quindi, una concreta opportunità di sviluppo professionale e di avanzamento del sistema sanitario del nostro Paese”. Il corso, accessibile interamente attraverso la piattaforma di e-learning dell’Università Bocconi e basata sulle più innovative forme di interazione, mira a fornire le competenze necessarie per identificare le leve di cambiamento per un nuovo ruolo dei servizi di igiene e medicina preventiva negli assetti del SSN, governando le dinamiche di costo e riposizionando la prevenzione, all’interno dell’evoluzione dei modelli di gestione integrata della cronicità e della presa in carico dei pazienti.

L’impegno di Sanofi

“L’attenzione di Sanofi Pasteur rispetto ai fondamentali temi della formazione e delle competenze rappresenta il comune denominatore che lega molte delle iniziative di cui siamo promotori, penso al nostro hackathon #PerchéSì e alla attività del nostro blog LIFE. Con la Prevention Academy aggiungiamo un altro tassello di grande importanza in questo percorso con cui Sanofi mira a diffondere conoscenza per il grande pubblico da un lato e dall’altro formare professionisti in grado di cogliere e gestire le linee strategiche su cui deve muoversi la medicina preventiva del futuro. Tutto questo in un momento storico in cui è centrale il valore e la percezione della prevenzione” ha ricordato Mario Merlo, General Manager di Sanofi Pasteur Italia. “La partnership con Bocconi crediamo che possa essere una straordinaria occasione per fornire ai manager di oggi e di domani della salute pubblica le migliori competenze manageriali della SDA Bocconi School of Management, insieme con il punto di vista di una realtà ricca di know-how ed esperienza quale Sanofi Pasteur”.

L'articolo Prevention Academy. Formazione continua oggi per la salute di domani proviene da WeWelfare.