L'INCHIESTAErano soliti frequentare l'isola di Ponza e allo stesso tempo facevano arrivare quantitativi di droga utili per soddisfare il mercato locale non solo d'inverno ma anche e soprattutto d'estate. E in più percepivano anche il reddito di cittadinanza i quattro spacciatori coinvolti nel giro di cocaina e hashish sull'isola di Ponza. Una serie di movimenti che hanno portato ieri mattina i carabinieri i militari del Gruppo della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Formia, con l'utilizzo di unità di cinofile, a dare esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, nei confronti di tre campani (moglie e marito di 30 e 29 anni, e un altro soggetto di 34 anni, tutti originari di Mugnano di Napoli, e con precedenti specifici) e un 37enne di Brindisi ma residente da tempo a Ponza. Per loro tre obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il reato è detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Secondo le indagini svolte delle forze dell'ordine, anche con l'utilizzo di intercettazioni telefoniche, è stato accertato un traffico di droga risalente alla fine del 2019, in particolare cocaina e hashish, che da Napoli arrivava all'isola di Ponza, con cadenza periodica. I campani erano tutti assidui frequentatori dell'isola lunata e qui avevano un loro punto di riferimento, il ponzese brindisino, che attendeva direttamente al porto i quantitativi di stupefacenti che in seguito provvedeva a smistare diviso in dosi. Un meccanismo collaudato, che è andato avanti almeno per oltre un anno, secondo le indagini degli inquirenti, e che ha avuto una battuta d'arresto nei mesi del lockdown per riprendere durante l'estate scorsa. La coppia campana con il loro sodale giungevano fino al porto di Formia, spesso caricavano proprio loro il quantitativo di droga all'interno di scatole o valigie portandole fino all'isola pontina. Altre volte le lasciavano al porto e le imbarcavano. Nell'ambito delle operazioni, i militari hanno anche operato un arresto in flagranza al porto di Formia e in totale sono stati posti sotto sequestro 300 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish, rinvenuti nelle abitazioni degli indagati o anche nelle proprie autovetture. Ieri mattina, sono seguite anche perquisizioni nei confronti di altri soggetti sempre non nativi ponzesi ma residenti a Ponza coinvolti nel giro di spaccio di sostanze stupefacenti esistente sull'isola, che hanno portato ad un arresto in flagranza, ristretto ai domiciliari di un romano di 38 anni, beccato con oltre 50 grammi di droga, e una denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Cassino di un uomo nato a Gaeta di 27 anni, trovato con 10 grammi di stupefacenti. In totale sono stati sequestrati circa 70 grammi di hashish e marijuana. Dagli accertamenti svolti sulla condizione patrimoniale dei soggetti coinvolti, la Guardia di Finanza ha scoperto che percepivano il reddito di cittadinanza e per questo sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Cassino oltre che all'Inps dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri per la prevista sospensione del beneficio percepito illecitamente.Giuseppe Mallozzi