LA SCOMPARSAPerugia in lutto per la morte, all'età di 96 anni, dell'avvocato e partigiano Francesco Innamorati. Decorato con la Croce di Guerra al Valor Militare, venne iscritto nell'Albo d'oro della città nel 2008 e, nel 2016, gli fu conferito il Baiocco d'oro in occasione dei 70 anni dell'insediamento del primo consiglio comunale del dopoguerra, il 30 aprile 1946, cui lui stesso aveva partecipato attivamente. Innamorati fu anche consigliere, assessore e vicesindaco della città e vicepresidente del consiglio regionale nella prima legislatura della Regione. Tra i promotori, nel 1974, della creazione dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione, è stato a lungo presidente dell'Anpi, l'associazione nazionale partigiani ricoprendo recentemente la carica di presidente onorario del comitato provinciale. Francesco Innamorati fu partigiano e volontario del gruppo di combattimento Cremona. Ieri l'hanno ricordato in tanti, istituzioni, associazioni e semplici cittadini legati alla sua figura. «Con lui perdiamo un riferimento fondamentale per tutta l'Umbria democratica e antifascista», hanno scritto Mari Franceschini (presidente Anpi Umbria) e Vincenzo Sgalla (segretario Cgil regionale). «La sua morte rappresenta una grandissima perdita per tutti i democratici e gli antifascisti perugini, nella sua memoria e con il cuore più pesante, porteremo avanti la sua lotta», dicono Anpi studentesca, Altrascuola e Udu Perugia. Donatella Tesei, presidente della Regione, ha parlato della sua vita «fortemente legata alla lotta per la democrazia e alla storia della nostra Regione». Il Comune, tramite il sindaco Andrea Romizi, spiega che «ci lascia un uomo che ha testimoniato con la sua azione prima ancora che con le sue parole l'attaccamento ai valori di libertà, giustizia e pace per cui, da giovane, scelse di partecipare alla resistenza e, più tardi, ha contribuito in prima persona alla vita politica e sociale della nostra città e del nostro paese per l'affermazione di tali valori».Luciano Bacchetta, presidente della Provincia, ha detto che «con lui se ne va, man mano, la generazione che ha permesso all'Italia di abbracciare i valori della democrazia passando a noi il testimone affinché le nuove generazioni, alle quali Innamorati mai si stancò di trasferire esperienze e valori, non cadano nella trappola dell'autoritarismo». I gruppi Pd, Ipp e Giubilei in consiglio comunale sottolineano che «se ne è andato, ma invece rimane il suo esempio, il suo insegnamento, il suo modello». Messaggi di cordoglio anche dal commissario dell'Isuc Valter Biscotti, dal deputato Pd Valter Verini, dal capogruppo Pd in consiglio Regionale Tommaso Bori, Mutuo Soccorso e associazioni combattentistiche e partigiane del territorio. La famiglia ha reso noto «che Francesco riposerà nella tomba di famiglia, nel cimitero di Perugia, insieme a Maria Umbra e Serena. Per salutarlo chi vuole porti un fiore, quando potrà».Ri.Ga.